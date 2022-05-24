«Геноцид населения»: крымский сенатор о праве ВСУ убивать дезертиров Крымский сенатор Ковитиди назвала геноцидом законопроект, разрешающий ВСУ убивать дезертиров

Вооружённые силы Украины / Фото Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенатор Совета Федерации России от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила NEWS.ru, что внесение в Верховную раду законопроекта, разрешающего офицерам ВСУ стрелять в покидающих позиции солдат, свидетельствует о «зверской» сути киевского режима и противоречит принципам гуманизма и здравому смыслу. По её словам, таким образом режим расправляется с людьми, которые понимают бессмысленность кампании.

Зверское лицо киевскому режиму уже не скрыть. Сегодня к насилию, грабежам, издевательствам над гражданским населением, причинению нечеловеческих мук российским военнопленным добавился ещё и факт геноцида киевским режимом собственного населения, — констатировала Ковитиди.

Ранее депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая вынесла на рассмотрение законопроект, предлагающий разрешить украинским офицерам убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ. В нынешней версии закона указано, что командир вправе отдать приказ на применение оружия, «не причиняя при этом смерти военнослужащему», тогда как законопроект предлагает исключить из документа последнюю часть фразы.