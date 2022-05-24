На здании мэрии Светлодарска в ДНР подняли российский флаг

Флаг России / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На здании мэрии города Светлодарска в Донецкой Народной Республике подняли флаг России, заявил глава Дебальцево Игорь Захаревич. Также он отметил, что собирается водрузить рядом с российским триколором флаг ДНР, пишет Донецкое агентство новостей. В источнике отметили, что с 2014 года контроль над территорией Светлодарска удерживали бойцы ВСУ. Однако 24 мая город перешёл под контроль Народной милиции ДНР.

На здании мэрии Светлодарска поднят флаг России, — заявил Захаревич.

Ранее и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько признался, что гордится Народной милицией ДНР, так как за восемь лет они научились очень хорошо воевать. Он подчеркнул, что группировка несет сравнительно небольшие потери в противостоянии с ВСУ.

По словам мэра Горловки, 503-я бригада ВСУ уже дважды поменяла кадровый состав за время боев с Народной милицией. Приходько уточнил, что новые бригады отступают «веселее и бодрее», чем их предшественники полтора месяца назад.