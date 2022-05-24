И. о. главы администрации Горловки Иван Приходько признался, что гордится Народной милицией ДНР, так как за восемь лет они научились очень хорошо воевать. Он подчеркнул, что группировка несет сравнительно небольшие потери в противостоянии с ВСУ, пишет ИА SM-News.
Воюют очень успешно. При том небольшом количестве потерь, меня берет гордость за нашу Народную милицию, которая за восемь лет очень хорошо научилась воевать. Они дадут фору кому хочешь, — заверил Приходько.
По словам мэра Горловки, 503-я бригада ВСУ уже дважды поменяла кадровый состав за время боев с Народной милицией. Приходько уточнил, что новые бригады отступают «веселее и бодрее», чем их предшественники полтора месяца назад.
Ранее Народная милиция Луганской Народной Республики заявила об обнаружении в Рубежном доказательств присутствия инструкторов из Польши и НАТО, выступивших руководителями операции по обороне города и предприятия. Правоохранители отметили, что для сохранения собственных жизней «кураторы» минировали объекты гражданской инфраструктуры.