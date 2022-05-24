Мартин Кучерас

В ДНР рассказали о военных успехах Народной милиции Мэр Горловки Приходько: Народная милиция ДНР за восемь лет научилась очень хорошо воевать

24 мая 2022 в 10:49

Военнослужащие ДНР на блокпосту рядом с территорией завода «Азовсталь» в Мариуполе / Фото Алексей Куденко/РИА Новости