Народная милиция ЛНР: обороной Рубежного руководили военные из США и Польши

Народная милиция Луганской народной республики / Фото Виктор Антонюк/РИА Новости

Народная милиция Луганской народной республики заявила об обнаружении в Рубежном доказательств присутствия инструкторов из Польши и НАТО, выступивших руководителями операции по обороне города и предприятия, сообщает пресс-служба ведомства. Правоохранители отметили, что для сохранения собственных жизней «кураторы» минировали объекты гражданской инфраструктуры.

При обследовании позиций ВСУ в районе завода по производству взрывчатых веществ «Заря» г. Рубежное были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов из США и Польши, которые руководили операцией по обороне города и завода, — говорится в сообщении Народной милиции ЛНР.

Какие именно доказательства обнаружены в ведомстве, не сообщили. Однако представители Народной милиции ЛНР зафиксировали показания пленных солдат теробороны ВСУ. Согласно полученным данным, их обманным путём направили в горячую точку Донбасса.

Показания <...> свидетельствуют о беспринципности и трусости натовских кураторов, которые, не считая за людей ни своих подопечных из ВСУ, ни мирных жителей Донбасса, уничтожают объекты гражданской инфраструктуры <...> ради сохранения собственных жизней, — сказано в сообщении.

Ранее представители Народной милиции ЛНР сообщили, что солдаты ВСУ во время отступления заминировали химический завод «Заря» в Рубежном. Тогда отмечалось, что правоохранителям удалось заблокировать сигнал, который должен был произвести взрыв. На складе предприятия находилось около 49 тонн взрывчатки.