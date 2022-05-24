Светлодарск перешел под оперативный контроль сил ДНР

Фото Станислав Красильников/ТАСС

Город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил Донецкой Народной Республики, говорится в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. Отмечается, что войска республики на текущий момент контролируют 217 населенных пунктов.

В настоящее время под нашим контролем находятся 217 населенных пунктов, включая Мироновский. Также под оперативный контроль наших сил перешёл Светлодарск, продолжается зачистка вражеского элемента, — говорится в сообщении.

Ранее глава Дебальцево Игорь Захаревич заявил, что на здании мэрии города Светлодарска в Донецкой Народной Республике подняли флаг России. Также он отметил, что собирается водрузить рядом с российским триколором флаг ДНР.

Ранее и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько признался, что гордится Народной милицией ДНР, так как за восемь лет они научились очень хорошо воевать. Он подчеркнул, что группировка несет сравнительно небольшие потери в противостоянии с ВСУ.