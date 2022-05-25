В ЛНР заявили, что Северодонецк окружен силами Народной милиции и России Офицер ЛНР Марочко: силы Народной милиции и России взяли Северодонецк в окружение

Город Северодонецк / Фото wikimedia.org

Силы Народной милиции ЛНР и российские военные взяли Северодонецк в оперативное окружение, заявил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко в эфире Первого канала. По его словам, перемещение из города возможно только по одному единственному мосту, который также находится под огневым контролем сил ЛНР.

Мы с трех сторон плотно закрыли данный населенный пункт. Перемещение из Северодонецка осуществляется только по одному единственному мосту, который также находится под нашим огневым контролем. Поэтому на данный момент можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении, — сказал он.

Сегодня утром представитель Народной милиции Иван Филипоненко заявил, что силы ЛНР продолжают взятие под контроль территорий республики на участке Лисичанск — Северодонецк. Так, войска частично признанной республики взяли под контроль поселок городского типа Тошковка в Попаснянском районе, который солдаты ВСУ практически сравняли с землёй при отступлении.

Также 25 мая стало известно, что силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных взломали оборону украинской армии на Светлодарской дуге в Донбассе. Несколько населенных пунктов были взяты под контроль союзными войсками.