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Штат государственного управления Латвии с 2017 года сократился на три тысячи человек. План реформ, принятый три года назад, предусматривал сокращение на 6%.

Об этом заявил директор Госканцелярии Янис Цитсковскис.

В 2017 году число занятых в госуправлении работников составляло 42 тысячи человек, к 2020 году их количество сократилось примерно на 7%.

Цитсковскис отметил, что Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Министерство благосостояния лучше остальных ведомств справились с выполнением плана.

Как ранее писал NEWS.ru. наиболее часто россияне подпадают под сокращение в Магаданской области. По этой причине в регионе стали безработными 56,3% имеющих опыт труда граждан старше 15 лет.