Кличко допустил, что Киев может остаться без тепла и воды до весны Кличко: оставшийся хотя бы на день без отопления Киев может лишиться тепла и воды до весны

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Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины может лишиться тепла и воды до весны, если хотя бы на сутки останется без отопления. По его словам, ситуация грозит стать необратимой при холодной погоде, сообщает РИА Новости.

Если в течение 24 часов с температурой минус 5 внешней не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это означает, что до весны подать воду будет очень сложно, — подчеркнул Кличко.

По мнению градоначальника, «пункты несокрушимости», обустраиваемые в городе для обогрева, не являются панацеей и не спасут всех жителей. При этом об эвакуации горожан говорить не приходится, поскольку в соседних регионах ситуация может оказаться не лучше, добавил он. Кличко однако призвал жителей столицы позаботиться о запасах воды и пищи, а также продумать вариант переезда за город.

Ранее Виталий Кличко заявил, что к Новому году во многих районах Киева установят новогодние елки, однако массовых гуляний не будет. По его словам, власти обратились к представителям бизнеса, которые согласились установить елки за свои личные средства.