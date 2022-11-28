Кличко рассказал о подготовке Киева к Новому году Кличко: к Новому году в Киеве установят елки, но массовых мероприятий не будет

Фото: New year Kyiv Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

К Новому году во многих районах Киева установят новогодние елки, однако массовых гуляний не будет, заявил изданию «РБК Украина» мэр города Виталий Кличко. По его словам, власти обратились к представителям бизнеса, которые согласились установить елки за свои личные средства.

Мы понимаем, что массовые мероприятия запрещены <...>. И их не будет ни в коем случае. Но отменять Новый год и Рождество никто не собирается, и атмосфера Нового года должна быть, — подчеркнул Кличко.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что 70% россиян высказались за праздничное оформление городов в новогодние праздники при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений на фоне спецоперации.

По мнению 14%, отказываться от праздничного оформления не надо, даже если потребуются средства на приобретение новой иллюминации. За полный отказ от украшения высказались 12%. 85% россиян также поддержали праздничное оформление магазинов, торговых центров и ярмарок.

С учетом празднования Нового года на фоне продолжающейся спецоперации 94% россиян предложили поздравить семьи волонтеров — участников СВО путем поквартирного обхода Дедами Морозами и Снегурочками, 87% предложили поздравить раненых в госпиталях, а 82% предложили организовать новогодние ярмарки, на которых каждый мог бы дополнительно к своим покупкам сформировать и отправить подарок участникам СВО, а также членам их семей.