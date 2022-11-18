Россияне рассказали, как стоит отметить новогодние праздники на фоне СВО ВЦИОМ: россияне хотят отметить новогодние праздники, несмотря на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

70% россиян высказались за праздничное оформление городов в новогодние праздники при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений на фоне спецоперации, свидетельствуют результаты опроса, приведенные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По мнению 14%, отказываться от праздничного оформления не надо, даже если потребуются средства на приобретение новой иллюминации. За полный отказ от украшения высказались 12%.

85% россиян также поддержали праздничное оформление магазинов, торговых центров и ярмарок. 96% высказались за то, чтобы сохранить детские праздники и новогодние елки. За установку праздничных елей на улицах и площадях выступили 89% россиян, при этом 34% заявили, что их следует сделать скромнее. 54% опрошенных предложили отказаться от праздничных фейерверков и салютов, 44% выступили в их поддержку.

С учетом празднования Нового года на фоне продолжающейся спецоперации 94% россиян предложили поздравить семьи волонтеров-участников СВО путем поквартирного обхода Дедами Морозами и Снегурочками, 87% предложили поздравить раненых в госпиталях, а 82% предложили организовать новогодние ярмарки, на которых каждый мог бы дополнительно к своим покупкам сформировать и отправить подарок участникам СВО, а также членам их семей.

Всероссийский телефонный опрос по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) был проведен 12-13 ноября, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объяснил, почему стоит праздновать Новый год. По его словам, доходы, которые получит Москва от проведения новогодних мероприятий, будут кратно больше, чем экономия при отказе от их проведения, а вырученные средства направят на поддержку спецоперации.