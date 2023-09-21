Киев может получить от Финляндии дрон со шрапнелью

Фото: defensenews.com

Беспилотник Steel Eagle

Финская компания Insta разработала беспилотник Steel Eagle со шрапнелью. Киев может начать получать БПЛА для компенсации нехватки снарядов, передает Defense News.

Этот беспилотный летательный аппарат способен нести осколочный заряд, содержащий три тысячи поражающих элементов, способных пробивать тонкую броню.

Steel Eagle может сбросить на площадь, равную трети футбольного поля, такое количество осколков, что на каждый квадратный метр попадет в среднем полтора поражающего элемента, — сообщает издание.

Также отмечается, что такой дрон поможет ВСУ в борьбе «со значительным количеством пехоты на открытой местности в условиях дефицита боеприпасов».

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