Канцлер Австрии объяснил, почему президент страны нарушил ночную изоляцию

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Случай с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, который засиделся в ресторане до ночи, демонстрирует как австрийцы радуются отмене ограничений. Об этом заявил канцлер Себастьян Курц.

Я думаю, что все люди в нашей стране чувствуют себя одинаково. Не имеет значение —президент или не президент, в каком регионе или стороне света. Мы все радуемся, когда правила всё больше могут быть смягчены, и мы можем всё больше возвращаться к нормальности. Это должна быть наша общая цель, — ответил Курц, когда его попросили прокомментировать случай с президентом, сообщает ТАСС.

Ван дер Беллен вместе с супругой Дорис Шмидауэр сидели на летней веранде итальянского ресторана после полуночи, когда их обнаружила полиция. Согласно постановлению Минздрава страны, заведение должно было быть закрыто после 23:00. Владельцу ресторана грозит штраф в €30 тысяч.

Позже президент страны объяснил, что впервые после снятия режима строгой изоляции пошёл поесть в ресторан с друзьями и супругой, а во время трапезы заговорился и забыл о времени.

NEWS.ru писал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подвергся критике после того, как выложил в Twitter фото из ресторана. Политик встречался в городе Гливице с владельцами ресторана, которые воспользовались программой государственной поддержки для пострадавших от коронавируса компаний. На фото Моравецкий сидит за столом вместе с тремя людьми. Никто из них не соблюдает меры социального дистанцирования, лица у них не закрыты масками.