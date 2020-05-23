Президент Австрии извинился за поход в ресторан

https://static.news.ru/photo/4a064802-9df4-11ea-b4f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: hans-leitner.com

Венские полицейские обнаружили президента Австрии Ван дер Беллена и его супругу Дорис Шмидауэр на летней веранде ресторана в ночные часы. В это время заведение должно было закрыться из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Политик принёс извинения в связи со своим поведением. Он отметил, что впервые с момента объявления карантина собрался на ужин с женой и двумя друзьями. Они заговорились и забыли о времени, передаёт Kronen Zeitung.

Это была ошибка. <...> Если ресторатор из-за этого понесёт ущерб, то я буду нести за это ответственность, — подчеркнул он.

Владелец заведения Аки Нуредини отметил, что он закрыл ресторан вовремя. Позже глава государства с супругой просто сидели на летней веранде.

Ранее NEWS.ru писал, что Швейцария планирует открыть границы с Австрией, Германией и Францией с 15 июня. Власти считают, что такой шаг возможен в том случае, если эпидемиологическая ситуация будет хорошей.