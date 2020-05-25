Премьера Польши раскритиковали после фото из ресторана

https://static.news.ru/photo/8512c096-9e95-11ea-a23c-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Morawiecki

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий подвергся критике после посещения города Гливице 22 мая. Политик встретился с владельцами ресторана, воспользовавшимися программой государственной поддержки пострадавших от пандемии коронавируса компаний.

Фото из ресторана премьер разместил в социальной сети Twitter. На кадрах видно, что за столом с ним сидят ещё три человека. Все они не соблюдают рекомендаций по социальному дистанцированию, их лица не закрыты медицинскими масками.

DziÄki Tarczy moÅ¼emy tutaj siedzieÄ i patrzeÄ spokojnie w przyszÅoÅÄâ - usÅyszaÅem od wÅaÅcicieli restauracji. Gastronomia to waÅ¼na dziedzina gospodarki i infrastuktura spoÅeczna, wzmacniajÄ ca wiÄzi miÄdzy ludÅºmi. Korzystajcie ze swoich ulubionych, lokalnych restauracji. pic.twitter.com/7bfbam3wIv — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 22, 2020

Отвечая на вопрос журналистов, придерживается ли он санитарного режима, Моравецкий заявил, что выдерживать определённые расстояния рекомендуется, однако делать это не обязательно.

Согласно правилам, в Польше за одним столом в ресторане могут сидеть только члены одной семьи или одного домохозяйства. В иных случаях необходимо соблюдать дистанцию, отмечает TVN24.

Официальный представитель кабмина Польши Пётр Мюллер извинился за ситуацию от лица премьера. Он отметил, что существуют два типа правил, и вины Моравецкого в случившемся нет.

Ранее NEWS.ru писал, что президенту Австрии Александру Ван дер Беллену пришлось извиняться за нахождение на террасе ресторана во время комендантского часа. По словам самого политика, он заговорился с супругой и забыл о времени.