В России активно обсуждается инициатива по изменению правил расстановки камер на трассах. Министерство транспорта утверждает: они должны повышать безопасность на дорогах, а не просто пополнять бюджет за счёт штрафов. Ранее же была выдвинута инициатива по отмене штрафов за нарушения, зафиксированные скрытыми камерами. В то время как в России наметился тренд на либерализацию действующих ограничений, в Европе задумались об ужесточении контроля за водителями. Повышение штрафов — та мера, которая кажется наиболее эффективной в борьбе с нарушителями.

Германия

Министр транспорта Германии Андреас Шойер в августе предложил ряд инициатив по ужесточению существующих правил регулирования автомобильного движения в стране. Он выступил с инициативой введения ряда новых штрафов, которые, по его мнению, смогут уменьшить число автомобилистов-нарушителей. Так водители, которые блокируют технические полосы для аварийно-спасательных служб, вынуждены будут заплатить до €320 штрафа и могут быть лишены прав на срок до одного месяца. Автомобилистам придётся заплатить и в случае, если они будут не способны сформировать коридор для проезда скорой помощи.

Инициатива министра также предполагает существенное увеличение штрафов за неправильную парковку с €15 до €100. Заезд на боковую полосу, по которой обычно передвигаются велосипедисты, будет запрещён. Перед введением изменений в правила автомобильного движения, они должны быть одобрены Бундестагом и Бундесратом. В случае, если инициативу министра транспорта согласуют, немецким водителям придётся следовать новым правилам уже с конца 2019 года.

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Франция

С увеличением штрафов придётся столкнуться и водителям во Франции. В стране недавно внесли поправки в правила дорожного движения, касающиеся магистралей. Теперь автовладельцам, задерживающимся на левой или средней полосе, придётся заплатить до €150. Во Франции принято использовать эти полосы лишь для обгона, при этом минимальная скорость движения по левой стороне должна быть 80 км/ч. В случае немедленной оплаты штрафа с нарушителя возьмут €22, своевременной — €35, а сумма выплаты за просроченный штраф составит €150. Исключения составят лишь случаи, когда автомобиль попал в аварию или был вынужден остановиться на полосе по просьбе сотрудников полиции.

Великобритания

В Великобритании власти настроены на борьбу с не пристёгнутыми за рулём водителями. Помимо существующего штрафа (£100 на территории Англии, Уэльса и Шотландии и £500 — в Северной Ирландии) предлагается проставлять штрафные баллы на правах автовладельцев. Как только накопится 12 баллов, водителя ждёт наказание в виде изъятия удостоверения на срок до трёх лет.

Основные изменения в правила вождения уже были внесены в 2018 году и касались автомагистралей. Так был введён штраф за выезд на закрытую полосу в размере £100 и начисление штрафных баллов, а ученикам автошкол было разрешено выезжать на автобан в сопровождении инструктора.

Vedat Xhymshiti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Италия

Власти Италии в июле 2019 года также задумались об ужесточении правил дорожного движения. Главной проблемой они видят разговоры за рублём и нежелание водителей и пассажиров ездить с пристёгнутыми ремнями безопасности. Соответствующие поправки уже одобрила профильная комиссия нижней палаты парламента Италии. Когда новые правила будут окончательно согласованы, разговаривающим по мобильному телефону или переписывающимся за рулём водителям будет грозить лишение прав — на срок от семи дней до двух месяцев — и штраф в размере до 2500 евро. Также водители авто будут нести финансовую ответственность за не пристёгнутых пассажиров, а мотоциклисты — за пассажиров без шлема.

Испания

В Испании решили не ужесточать действующие правила дорожного движения, но усилить контроль за их соблюдением. Так, с 1 августа 2019 года Управление дорожного движения страны будет использовать беспилотники для мониторинга ситуации на самых аварийных участках дорог. Если техника зафиксирует нарушителя, сигнал об этом сражу же поступит в управление, где ему будет выписан штраф, подкреплённый фото, демонстрирующем проступок.

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Греция

В Греции основной проблемой посчитали курение за рулём, и с августа 2019 года решили принять жёсткие меры. Теперь водители такси, автобусов и других видов общественного транспорта будут оштрафованы на €1500 за курение во время вождения. Их также ожидает лишение лицензии на перевозку пассажиров сроком на месяц. Если в салоне транспортного средства в это время находился ребёнок в возрасте до 12 лет, то размер штрафа вырастет в два раза — до €3000.

К водителям личных автомобилей также будут применяться штрафы за курение. На €1500 может быть оштрафован как человек, находящийся за рулём, так и курящий пассажир. В случаях, когда в машине находится 12-летний ребёнок, помимо штрафа нарушителя ждёт лишение прав.