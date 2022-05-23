Итальянский оркестр отказался выступать после исключения россиянок Итальянский оркестр FVG отказался от выступления после исключения россиянок из конкурса

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Итальянский оркестр FVG отказался от выступления на Международном конкурсе скрипачей имени Родолфо Липицера Lipizer, решив таким образом поддержать трех россиянок, которых отстранили от концерта, пишет Trieste Prima. Руководитель коллектива Паоло Петициоль заявил, что культура должна способствовать объединению людей, а не создавать разногласия и вражду.

Жаль прерывать традицию, по которой именно оркестр FVG сопровождал на соревновании музыкантов. Но мы не можем не отреагировать на решение, которое кажется нам несправедливым, — заявил он.

Россиянок отстранили от конкурса на днях. Одна из них, скрипачка Лидия Кочарян, заявила, что организаторы сообщили ей об исключении, прислав по электронной почте PDF-документ без какого-либо текста в самом письме и сопровождающей информации.

Ранее главный дирижёр Национального симфонического оркестра Польского радио гражданин США Лоуренс Фостер заявил, что если в обществе продолжит развиваться политика русофобии и отмены русской культуры, то в мире образуется «огромная дыра». По его словам, оркестр не сможет развиваться без русской музыки, в особенности без Чайковского и Стравинского.