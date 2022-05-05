Дирижёр польского оркестра Фостер раскритиковал отмену русской культуры

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Главный дирижёр Национального симфонического оркестра Польского радио гражданин США Лоуренс Фостер заявил, что если в обществе продолжит развиваться политика русофобии и отмены русской культуры, то в мире образуется «огромная дыра». По его словам, оркестр не сможет развиваться без русской музыки, в особенности без Чайковского и Стравинского, пишет EADaily.

В мире искусства образуется огромная дыра, потому что оркестр не может развиваться без изучения русской музыки, особенно Чайковского и Стравинского, — подчеркнул Фостер.

За свою творческую карьеру Фостер руководил оркестрами в Испании, Франции и Португалии. Он известен рядом пластинок с фортепианными и скрипичными концертами русского композитора Сергея Рахманинова.

Ранее режиссёр и бывший худрук театра Вахтангова Римас Туминас был вынужден оставить Россию и уехать в Литву из-за того, что там стали угрожать его семье. Много лет он жил и работал в Москве, его спектакли считались культовыми.