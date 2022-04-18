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Культура

Режиссёр Римас Туминас вернулся в Литву из-за угроз его семье

04:35, 19 апреля 2022
Режиссёр Римас Туминас вернулся в Литву из-за угроз его семье Римас Туминас Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
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Режиссёр и бывший худрук Театра Вахтангова Римас Туминас был вынужден оставить Россию и уехать в Литву из-за того, что там стали угрожать его семье. Много лет он жил и работал в Москве, его спектакли считались культовыми, пишет StarHit.

Не так давно в сети появилось видео, где литовец якобы негативно высказывался о политической ситуации в целом. Теперь же он был вынужден и вовсе покинуть страну, но не по своей воле, отметил спецпредставитель президента России по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой.

Римас Туминас вёл себя безупречно, на мой взгляд. Он вернулся. Он вынужден был уехать, потому что в Литве угрожали его семье, — сообщил искусствовед.

Швыдкой добавил, что в России никто не заставляет деятелей культуры высказывать свою позицию по какому-то политическому вопросу. И совсем по-другому ведут себя с ними в соседних странах: их жёстко прессуют и требуют отказаться от всех связей с Россией, чтобы вернуться на сцену.

До этого появлялась информация, что Туминас якобы ушёл из Театра Вахтангова, так как литовское правительство высказалось против совмещения им должности худрука Малого театра в Вильнюсе. Туминас опроверг это сообщение, а в марте литовский театр в одностороннем порядке разорвал с ним контракт.

Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года Туминас обращался к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой осуществить изменения в руководстве театра в связи с его возрастом и необходимостью лечения. Приказ об увольнении Туминаса по собственному желанию был подписан в начале февраля, после чего с режиссёром заключили новый контракт.

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