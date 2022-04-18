Режиссёр Римас Туминас вернулся в Литву из-за угроз его семье

Режиссёр и бывший худрук Театра Вахтангова Римас Туминас был вынужден оставить Россию и уехать в Литву из-за того, что там стали угрожать его семье. Много лет он жил и работал в Москве, его спектакли считались культовыми, пишет StarHit.
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Римас Туминас вёл себя безупречно, на мой взгляд. Он вернулся. Он вынужден был уехать, потому что в Литве угрожали его семье, — сообщил искусствовед.
Швыдкой добавил, что в России никто не заставляет деятелей культуры высказывать свою позицию по какому-то политическому вопросу. И совсем по-другому ведут себя с ними в соседних странах: их жёстко прессуют и требуют отказаться от всех связей с Россией, чтобы вернуться на сцену.
До этого появлялась информация, что Туминас якобы ушёл из Театра Вахтангова, так как литовское правительство высказалось против совмещения им должности худрука Малого театра в Вильнюсе. Туминас опроверг это сообщение, а в марте литовский театр в одностороннем порядке разорвал с ним контракт.
Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года Туминас обращался к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой осуществить изменения в руководстве театра в связи с его возрастом и необходимостью лечения. Приказ об увольнении Туминаса по собственному желанию был подписан в начале февраля, после чего с режиссёром заключили новый контракт.