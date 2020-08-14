Итальянские специалисты сообщили об ухудшении ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/6fd91754-de30-11ea-9335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petra Kaminsky/dpa/Global Look Press

В Италии наметилась тенденция ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Специалисты не исключают, что в отдельных районах страны вновь придётся вводить жёсткие ограничительные меры.

Об ухудшении эпидемиологической ситуации и об итогах санитарного мониторинга, проведённого в первую декаду августа, заявили в Министерстве здравоохранения Италии и Высшем институте здравоохранения (Iss).

Накануне медики выявили 225 новых очагов заражения коронавирусом. Всего же в стране их 925. При этом в ряде районов коэффициент распространения болезни (Rt) превышает единицу. Как пишет «Парламентская газета», речь идёт об Абруццо, Лигурии, Ломбардии, Марке, Пьемонте, Апулии, Тоскане, Венето и Сицилии.

Для сдерживания инфекции в ближайшее время планируется в главных аэропортах, в морских портах и на приграничных пунктах страны развернуть временные лаборатории для экспресс-тестов на COVID-19.

По словам координатора научно-технического комитета, созданного при правительстве Джузеппе Конте в связи с пандемией COVID-19, Агостино Миоццо, в настоящее время повторное введение общенационального карантина абсолютно невозможно. Однако он не исключил, что в отдельных районах страны могут вновь принять строгие ограничительные меры, если на их территориях «ситуация с инфицированными выйдет из-под контроля».

Ранее член итальянской палаты депутатов Витторио Сгарби заявил, что статистика смертности от коронавируса в стране является сплошной ложью. По его словам, правительство Италии и СМИ терроризируют граждан, распространяя фальшивые цифры. Сгарби также сказал, что правительство пытается установить в стране диктатуру. Он считает, что 96,3% людей умерли не от коронавирусной инфекции, а от «совершенно других заболеваний», писал NEWS.ru.

По последним данным, в Италии было зарегистрировано более 500 новых случаев заражения COVID-19. Число точно установленных носителей вируса составляет 14 081. Всего с начала пандемии в стране были инфицированы 252 235 человек. Признаны выздоровевшими 202 923 человека. Погибли свыше 35 тысяч человек.