Итальянский политик назвал фейком статистику смертности от COVID в стране

https://static.news.ru/photo/db887f16-d8be-11ea-9d5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член итальянской Палаты депутатов Витторио Сгарби заявил, что статистика смертности от коронавируса в стране является сплошной ложью. По его словам, правительство Италии и СМИ терроризируют граждан, распространяя фальшивые цифры.

Сгарби также сказал, что целью правительства является установление в стране диктатуры.

25 тысяч человек не умирали в Италии от коронавируса. Это не правда, но это инструмент психологического террора итальянцев и навязывание им диктатуры согласия, — цитирует политика argumenti.ru.

Он считает, что 96,3% людей умерли не от коронавирусной инфекции, а от «совершенно других заболеваний.

По состоянию на пятницу, 7 августа, в мире COVID-19 заразились более 19,1 млн, более 715 тыс. умерли, более 11,5 млн выздоровели.

Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 4 883 654 человек, на втором Бразилия — 2 912 212, на третьем Индия — 2 027 074.

Как ранее писал NEWS.ru, 6 августа в Министерстве иностранных дел Италии сообщили, что число заразившихся коронавирусом превысило 249 тысяч. За последние сутки заболевание выявили ещё у 402 человек.