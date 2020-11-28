Италия назвала условие для начала переговоров по закупке «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/42b5eff0-31a4-11eb-869d-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Рим сможет начать переговоры с Москвой о закупке вакцины «Спутник V» только после того, как препарат пройдёт сертификацию в Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA). Об этом сообщил посол республики в Москве Паскуалле Терраччано в кулуарах открытия ГУМ-катка на Красной площади.

Вакцина должна быть сертифицирована Европейским агентством лекарственных препаратов. Если институт Гамалеи начал обсуждать её с этим агентством, если направил информацию о российской вакцине, если агентство авторизует, сертифицирует её, то это будет одна из доступных вакцин, — сказал посол РИА Новости.

По его словам, вести переговоры на эту тему можно будет только после процедуры ЕМА.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона».

Минздрав РФ оценил эффективность российской вакцины «Спутник V» выше 90%. В России также готовятся к выпуску в массовое производство ещё два препарата для вакцинации от COVID-19.

Как сообщал NEWS.ru, ранее глава Минздрава Узбекистана Абдухаким Хаджибаев заявил, что в стране намерены начать клинические испытания российской вакцины «Спутник V» в конце года.