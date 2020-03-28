Адвокаты из Италии обратились к российским властям с просьбой разрешить доставку в Неаполь груза гуманитарной помощи, которую собрали в Крыму. На свои средства жители Севастополя закупили 2 тыс. респираторов, костюмы химзащиты, антисептики, очки и перчатки.
Глава Палаты специалистов по уголовному европейскому праву Александро Мария Тирелли считает, что обращение является единственной юридической возможностью обойти временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий,
Я прошу президента Путина, премьер-министра Мишустина и членов Думы разрешить доставку груза, по крайней мере, этой последней партии на юг Италии. Я прошу этого для моих южных соседей, — заявил Тирелли.
Ранее NEWS.ru сообщал, что итальянский певец Аль Бано выразил России благодарность за помощь Италии в борьбе с коронавирусом. По его словам, ни один итальянец никогда не забудет этот шаг братской солидарности. Аль Бано рассказал, что находится на карантине в своём доме в южной области Апулия и занимается производством вина. По словам певца, он ждёт «смерти коронавируса» и намерен устроить праздник по этому поводу.
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