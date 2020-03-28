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Жители Италии сообщают, что у них заканчиваются деньги в связи с необходимостью не покидать свой дом. Люди не получают выплат от Фонда гарантирования выплаты зарплаты, а те, кто работал руками, не могут выполнять заказы.

Некоторые посетители магазинов пытаются воровать продукты, передаёт Huffington Post. В ситуацию приходится вмешиваться силовикам. Я больше не выдерживаю, я банкрот, нас морят голодом, — рассказала жительница города Бари. Итальянец из...