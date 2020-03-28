Итальянский певец Аль Бано выразил России благодарность за помощь Италии в борьбе с коронавирусом.
Ни один итальянец никогда не забудет этот шаг братской солидарности, — сказал артист ТАСС.
Аль Бано рассказал, что находится на карантине в своём доме в южной области Апулия и занимается производством вина. По словам певца, он ждёт «смерти коронавируса» и намерен устроить праздник по этому поводу. После окончания пандемии артист планирует отправиться на гастроли по всему миру.
Ранее NEWS.ru писал, что Россию поблагодарил ещё один итальянский певец — Пупо (Энцо Гинацци). Он опубликовал видеоролик, в котором назвал россиян друзьями и братьями, а также исполнил на русском языке песню «Есть только миг».
Накануне в Италии был зафиксирован рекордный показатель смертности от коронавируса в течение суток. Жертвами COVID-19 стали 969 человек. Всего в стране инфицировано 66,4 тысячи жителей.
В мире зафиксировано более 615 тысяч случаев заражения. Скончались 28,5 тысячи человек, выздоровели — свыше 135 тысяч. В России число случаев заражения коронавирусом составляет 1264. Выздоровели 49 человек.