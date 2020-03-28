Итальянский певец Пупо (Энцо Гинацци) записал видео, в котором поблагодарил Россию за предоставленную Италии помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Видео выложено на странице консульства РФ в Милане в Facebook. Итальянский певец назвал россиян друзьями и братьями и выразил благодарность от себя и всей Италии.
Я был уверен, что российские братья не оставят нас, — отметил Пупо.
Артист дополнил обращение исполнением песни «Есть только миг» под собственный аккомпанемент на фортепьяно.
21 марта российский президент Владимир Путин во время длительного телефонного разговора пообещал итальянскому премьер-министру Джузеппе Конте помочь Риму в противостоянии пандемии. Позже в Италию прибыло несколько самолётов ВКС РФ с медицинской техникой и специалистами.
C 27 марта российские медики приступили к оказанию помощи итальянцам. В частности, как передавал NEWS.ru, они провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей в одном из самых пострадавших от инфекции регионов — Ломбардии.
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