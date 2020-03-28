https://static.news.ru/photo/e32865b2-70a2-11ea-a578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные специалисты провели санитарную обработку пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо» в городе Немуро итальянской области Ломбардия. Регион считается наиболее неблагоприятным из-за распространения коронавируса.

Врачи эпидемиологи и специалисты-вирусологи продезинфицировали свыше 1,5 тыс. кв. метров внутренних помещений. Военная техника помогла россиянам обработать специальным реагентом подъездные пути к медучреждению.

Ещё в двух медицинских учреждениях области Ломбардия российскими специалистами проведены рекогносцировки для уточнения объёмов предстоящих работ, — цитирует «Интерфакс» представителя Минобороны РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеканал «Звезда» опубликовал запись, на которой видна работа российских военных, отправившихся в Италию для оказания помощи в условиях распространения коронавируса. На кадрах сотрудники в специальных защитных костюмах. Они обрабатывают помещения больниц. Кроме того, видна российская военная техника, перемещающаяся по европейской стране.