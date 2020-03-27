https://static.news.ru/photo/6515713e-7047-11ea-84cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: tvzvezda.ru

Телеканал «Звезда» опубликовал запись, на которой видна работа российских военных, отправившихся в Италию для оказания помощи в условиях распространения коронавируса.

На кадрах сотрудники в специальных защитных костюмах. Они обрабатывают помещения больниц. Кроме того, видна российская военная техника, перемещающаяся по европейской стране. Кадры размещены на сайте канала.

С 27 марта прибывшие специалисты из России приступили к оказанию практической помощи гражданам. Помимо масштабной санитарной обработки всех медучреждений и городской инфраструктуры, их помощь будет востребована для лечения больных, находящихся в 65 местных пансионатах, оборудованных для лечения больных с коронавирусом.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Италии отреагировали на сообщения прессы о том, что помощь России в борьбе с пандемией коронавируса была бесполезной. Как заявил президент Ломбардии Аттилио Фонтана, «всегда будет тот, кто хочет устроить спекуляции».