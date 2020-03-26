https://static.news.ru/photo/d7caba4a-6f7a-11ea-abbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/facebook.com

В Италии отреагировали на сообщения прессы о том, что помощь России в борьбе с пандемией коронавируса была бесполезной. Как заявил президент Ломбардии Аттилио Фонтана, «всегда будет тот, кто хочет устроить спекуляции».

Это политический вопрос, я отвечу словами поэта Данте: «Они не стоят слов: взгляни — и мимо». Это политические полемики, в которых я сейчас не участвую, — приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что благодарен России, которая отправила помощь и оказала поддержку в столь тяжёлое для Италии время. Российские военные специалисты и медики, по словам Фонтаны, станут дополнительным «вздохом» для пациентов и врачей из северного региона.

Ранее неназванные источники La Stampa сообщили, что 80% грузов, направленных из России на Апеннинский полуостров для борьбы с коронавирусом, оказались «совершенно бесполезны». Предполагается, что лидер РФ, помогая итальянской стороне, преследует дипломатические и политические интересы. По словам собеседников газеты, премьер республики согласился принять помощь для укрепления личных отношений с Москвой.

21 марта российский президент Владимир Путин во время длительного телефонного разговора пообещал премьер-министру Италии Джузеппе Конте помочь Риму в противостоянии пандемии.

Как писал NEWS.ru, критику российской помощи Италии осудила официальный представитель МИД Мария Захарова.