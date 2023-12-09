«Им будет стыдно»: в Чехии спрогнозировали будущее Украины Parlamentní listy: украинцам станет стыдно за свои действия после конфликта

Фото: МО Украины

Жители Украины раскаются в своих действия после завершения конфликта, уверен политический обозреватель Штепан Котрба. По его словам, сначала им станет стыдно за все совершенное, а потом они забудут о национализме и даже не будут жалеть соотечественников, пропагандировавших эту идеологию, передает Parlamentní listy.

Может, даже их выжившие родственники [не будут вспоминать]. Я даже допускаю, что им будет стыдно, что их так удалось обмануть, — отметил Котрба.

Отношение к России, напротив, сменится на позитивное, считает эксперт. По его словам, украинцы запомнят, как российская армия относилась к ним во время конфликта. Поведение бойцов ВС РФ нельзя описать никак иначе, кроме как бережное, заключил Котрба.

Ранее стало известно, что идею о переговорах с Россией поддержали 44% украинцев. В большей степени о готовности к компромиссам заявили граждане от 18 до 35 лет, проживающие на востоке Украины. При этом сторонниками продолжения боевых действий больше являются жители западной части страны в возрастной группе 36–50 лет. Годом ранее соответствующий показатель составлял 40%.