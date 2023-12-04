Почти половина украинцев выступили за переговоры с Россией «Страна.ua»: 44% жителей Украины поддержали идею переговоров с Россией

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Идею переговоров с Россией поддержали 44% жителей Украины, следует из данных социального опроса группы «Рейтинг». По его результатам, которые приводит издание «Страна.ua», в восточной части страны число таких граждан составляет уже более половины.

За отказ от переговоров с Москвой и продолжение боевых действий в зоне спецоперации выступили 48% украинцев. В прошлом году число сторонников такой точки зрения составляло 60%. В большей степени о готовности к компромиссам заявили граждане от 18 до 35 лет, проживающие на востоке Украины. При этом сторонниками продолжения боевых действий больше являются жители западной части страны в возрастной группе 36–50 лет.

Ранее сообщалось, что среди жителей Украины нарастают отчаяние и разочарование в связи с провалом контрнаступления ВСУ, а также усталость из-за отсутствия перспектив скорого завершения конфликта. Как отметили западные СМИ, в украинском обществе образуются «трещины», а рейтинг президента Владимира Зеленского снижается. Журналисты также подчеркнули, что внутренний хаос и раздоры могут лишить Киев поддержки со стороны Запада, у которого уже возникают колебания в вопросе продолжения помощи Украине.