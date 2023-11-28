На Западе рассказали об отчаянии и усталости украинцев из-за конфликта Bloomberg: на Украине нарастает отчаяние и усталость от конфликта

Фото: Dmytro Smolyenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Среди жителей Украины нарастают разочарование и отчаяние в связи с провалом контрнаступления ВСУ, а также усталость из-за отсутствия перспектив скорого завершения конфликта, сообщает Bloomberg. В материале отмечается, что в украинском обществе «появляются трещины», а рейтинг президента Владимира Зеленского падает.

Я чувствую отчаяние... По сравнению с прошлым годом сейчас сложнее — этой войне нет конца, и иногда я просто перестаю верить, что она когда-нибудь закончится, — цитирует агентство одну из жительниц страны.

Другой собеседник агентства объяснил настроение общества тем, что ожидания от контрнаступления ВСУ были «несколько завышены». Он отметил, что сейчас больше всего пугают внутренний хаос и раздоры, которые могут лишить Украину западной поддержки.

В публикации отмечается, что среди стран НАТО уже есть признаки колебания в вопросе продолжения помощи Украине. Кроме того, эскалация на Ближнем Востоке свела на нет стремления Зеленского «завоевать союзников за пределами Запада».

Ранее британские СМИ писали, что численность украинской армии стремительно сокращается и у ВСУ остается все меньше шансов победить Россию. Журналисты также отметили, что набор новобранцев в ряды ВСУ является еще большей проблемой для Киева. Они также указали на то, что уровень подготовки украинских солдат вызывает сомнения в способности ВСУ противостоять российской армии. По мнению одного из авторов, у украинцев еще может быть надежда, только если они сделают «правильный выбор».