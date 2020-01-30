Шведская экологическая активистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Я подала заявку на регистрацию моего имени, — написала Тунберг.
Она также планирует запатентовать имя международного общественного движения школьников в защиту климата — Fridays For Future, а также его шведское название — Skolstrejk for klimatet.
Тунберг объяснила, что её имя и названия движения часто используют в коммерческих целях без соответствующего согласия. Шведская школьница отметила, что некоторые люди пытаются выдать себя за неё, чтобы общаться с политиками, деятелями искусства и другими высокопоставленными людьми.
Ранее NEWS.ru писал, что Грета Тунберг призвала прислушаться к молодёжи. По её словам, взгляды молодых людей не являются центром дискуссии, хотя должны быть им.
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