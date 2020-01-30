https://static.news.ru/photo/1a13d066-42e0-11ea-aec7-fa163e074e61_660.jpg Грета Тунберг Фото: gbrci/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Я подала заявку на регистрацию моего имени, — написала Тунберг.

Она также планирует запатентовать имя международного общественного движения школьников в защиту климата — Fridays For Future, а также его шведское название — Skolstrejk for klimatet.

Тунберг объяснила, что её имя и названия движения часто используют в коммерческих целях без соответствующего согласия. Шведская школьница отметила, что некоторые люди пытаются выдать себя за неё, чтобы общаться с политиками, деятелями искусства и другими высокопоставленными людьми.

Ранее NEWS.ru писал, что Грета Тунберг призвала прислушаться к молодёжи. По её словам, взгляды молодых людей не являются центром дискуссии, хотя должны быть им.