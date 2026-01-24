Орбан сравнил Гренландию с кубиком льда для виски Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Гренландию ледяным кубиком для виски американского лидера Дональда Трампа. Так в ходе выступления в венгерском Капошваре он саркастично отреагировал на слова политика, что Гренландия — это кусок льда, передает РИА Новости.

Возможно, что он всю <...> Гренландию, как большой кусок льда, хотел положить в свой виски. Это возможно, — сказал Орбан.

Ранее сообщалось, что американские и европейские официальные лица считают, что Россия и Китай не представляют угрозы для Гренландии. Обратное утверждение неоднократно заявил американский лидер Дональд Трамп.

Бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер выразил мнение, что продажа Гренландии США принесет Вашингтону больше проблем, чем пользы. По его словам, в случае перехода острова под юрисдикцию США прилегающие акватории автоматически будут рассматриваться как американские территориальные воды.