24 января 2026 в 14:07

На Западе привели доводы в пользу отказа от покупки Гренландии

Разведчик Риттер: покупка Гренландии принесет много проблем США

Продажа Гренландии США принесет Вашингтону больше проблем, чем пользы, заявил бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, которые приводит ТАСС, в случае перехода острова под юрисдикцию США прилегающие акватории автоматически будут рассматриваться как американские территориальные воды.

А это может создать проблемы в том числе в вопросах судоходства и подобных вещей. Речь идет не только о 12-мильной зоне территориальных вод, но и об экономических зонах и прочих подобных категориях. Все это создает потенциал для трений, — рассказал Риттер.

Аналитик также упомянул развертывание американской системы противоракетной обороны «Золотой купол». По его мнению, на ее создание уйдет много денег и ресурсов, но даже при таком раскладе она вряд ли будет работать. Риттер отметил, что позитивным моментом в этой истории можно назвать ограниченное число налогоплательщиков в США. По этой причине реализовать и профинансировать столь дорогостоящий проект будет затруднительно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Канада выступила против строительства системы ПРО «Золотой купол» над Гренландией. По его словам, соседняя страна предпочла сотрудничать с Китаем, который «съест их» за год.

