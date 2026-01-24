На Западе привели доводы в пользу отказа от покупки Гренландии

Продажа Гренландии США принесет Вашингтону больше проблем, чем пользы, заявил бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, которые приводит ТАСС, в случае перехода острова под юрисдикцию США прилегающие акватории автоматически будут рассматриваться как американские территориальные воды.

А это может создать проблемы в том числе в вопросах судоходства и подобных вещей. Речь идет не только о 12-мильной зоне территориальных вод, но и об экономических зонах и прочих подобных категориях. Все это создает потенциал для трений, — рассказал Риттер.

Аналитик также упомянул развертывание американской системы противоракетной обороны «Золотой купол». По его мнению, на ее создание уйдет много денег и ресурсов, но даже при таком раскладе она вряд ли будет работать. Риттер отметил, что позитивным моментом в этой истории можно назвать ограниченное число налогоплательщиков в США. По этой причине реализовать и профинансировать столь дорогостоящий проект будет затруднительно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Канада выступила против строительства системы ПРО «Золотой купол» над Гренландией. По его словам, соседняя страна предпочла сотрудничать с Китаем, который «съест их» за год.