Греция пустит в страну в 8 раз больше российских туристов

https://static.news.ru/photo/22c5de0a-6650-11ea-9c2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Греция планирует увеличить число граждан России, которым разрешён въезд в страну, с 500 до четырёх тысяч в неделю, чтобы обслуживать большее количество пассажиров.

С мая 2021 года при этом Афины могут целиком снять эти ограничения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Греции.

Первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис упомянул о возобновлении авиасообщения между двумя странами и подчеркнул намерение Греции увеличить число граждан России, которым разрешён въезд, с 500 до четырёх тысяч в неделю, — говорится в сообщении.

В МИД страны также отметили, что Варвициотис провёл видеовстречу с российским министром транспорта Виталием Савельевым, на которой обсуждалось укрепление греко-российских экономических отношений.

Оба политика отметили, что наши страны связывает история, что подтверждается и предстоящей поездкой премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Афины на празднование 200-летия начала греческой революции 1821 года.

Ранее NEWS.ru писал, что всем россиянам, которые захотят посетить Грецию, будет обеспечена выдача шенгенских виз. Об этом заявила посол Греции в Москве Екатерини Нассика.