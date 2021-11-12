Афины призвали Лондон вернуть вывезенные в XIX веке из Парфенона шедевры

Премьер Греции Кириакос Мицотакис потребовал от Великобритании вернуть мраморные шедевры Парфенона, незаконно вывезенные из страны в XIX веке. По его мнению, не может быть диалога между нациями, если нет диалога между культурами, пишет Proto Thema. Соответствующее заявление он сделал с трибуны ЮНЕСКО.

В настоящее время бесценные фрагменты греческого храма экспонируются в Британском музее в Лондоне. По словам премьера, культурные ценности должны быть возвращены Греции, поскольку знаковые памятники, неразрывно связанные с самобытностью нации, должны принадлежать этой нации. До тех пор, пока часть коллекции остаётся отчуждённой в Лондоне, эта связь не будет полностью оценена.

По этой причине я считаю, что необходимо, чтобы скульптуры Парфенона, находящиеся в Лондоне, были воссоединены с большей частью коллекции скульптур Парфенона в Афинах, — подчеркнул Мицотакис.

Он напомнил, что в сентябре Межправительственная комиссия ЮНЕСКО по содействию возвращению культурных ценностей единогласно приняла решение, в котором признаётся, что дело носит межправительственный характер и, следовательно, обязанность вернуть скульптуры Парфенона полностью касается правительства Великобритании.

Соединённое Королевство должно вступить в добросовестный диалог с Грецией. И я прошу его это сделать, — сказал греческий премьер.

В начале XIX века бывший британский посол в Константинополе лорд Элгин вывез в Англию 12 фигур с фронтонов Парфенона, множество плит с орнаментами, кариатиду из портика храма Эрехтейон и ряд других бесценных фрагментов. Позднее коллекцию похищенных артефактов у него выкупил Британский музей.

Греческие власти неоднократно требовали от Лондона возвращения своих шедевров, но британская сторона отвечает отказом.

Ранее Апелляционный суд Амстeрдама постановил передать Украине коллекцию скифского золота, вывезенную из четырёх крымских музеев на выставку в музей Аллaрда Пирсона в феврале 2014 года. Суд пришёл к выводу, что музейные экспонаты являются частью культyрного наследия Украины и «входят в государственную часть музeйного фонда Украины». Российская сторона заявила о намерении подать кассационную жалобу.