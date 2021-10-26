Следственный комитет изучит невозвращение «скифского золота» Крыму

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Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская, назначенная на должность посла России в Кабо-Верде, отреагировала на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «никогда не оставлять её в покое». Она с иронией заметила, что тоже «никогда их не забудет» и помнит тех, кто превратил развивавшуюся Украину в руины. Об этом пишет РИА Новости.

Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине, и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руины, — сказала...