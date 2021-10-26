Следственный комитет изучит невозвращение «скифского золота» Крыму
Сергей Князев
Сергей Князев
10:07, 27 октября 2021
Александр БастрыкинФото: kremlin.ru
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Крыму и Севастополю организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих музеям республики. Он также поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК РФ оказать содействие в проведении проверки и досконально изучить ситуацию вместе с Министерством иностранных дел РФ. Об этом сообщается на сайте СКР.
Несмотря на то что представители РФ и крымских музеев неоднократно отмечали необходимость возвращения музейных предметов в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями, Нидерланды приняли решение в угоду политической обстановке, — подчёркивается в сообщении.
Там отметили, что следственные органы в рамках правового поля дадут соответствующую оценку нарушению интересов Российской Федерации.
Ранее в Министерстве культуры Крыма рассказали о намерении продолжить бороться за возвращение «скифского золота». В скором времени будут поданы документы в кассационную инстанцию. В ведомстве выразили поддержку музеям региона, которые не могут уже несколько лет вернуть свои экспонаты. Депутаты Госдумы также рассмотрят варианты ответа России на решение «подарить» Украине принадлежащее Крыму «скифское золото».