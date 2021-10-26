16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Следственный комитет изучит невозвращение «скифского золота» Крыму

10:07, 27 октября 2021
Следственный комитет изучит невозвращение «скифского золота» Крыму Александр Бастрыкин Фото: kremlin.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Крыму и Севастополю организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих музеям республики. Он также поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК РФ оказать содействие в проведении проверки и досконально изучить ситуацию вместе с Министерством иностранных дел РФ. Об этом сообщается на сайте СКР.

Несмотря на то что представители РФ и крымских музеев неоднократно отмечали необходимость возвращения музейных предметов в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями, Нидерланды приняли решение в угоду политической обстановке, — подчёркивается в сообщении.

Там отметили, что следственные органы в рамках правового поля дадут соответствующую оценку нарушению интересов Российской Федерации.

Ранее в Министерстве культуры Крыма рассказали о намерении продолжить бороться за возвращение «скифского золота». В скором времени будут поданы документы в кассационную инстанцию. В ведомстве выразили поддержку музеям региона, которые не могут уже несколько лет вернуть свои экспонаты. Депутаты Госдумы также рассмотрят варианты ответа России на решение «подарить» Украине принадлежащее Крыму «скифское золото».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео