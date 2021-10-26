Минкульт Крыма продолжит борьбу за «скифское золото»
Ксения Голуб
Ксения Голуб
17:57, 26 октября 2021
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В Министерстве культуры Крыма рассказали о своем намерении продолжить бороться за возвращение «скифского золота». В скором времени будут поданы документы в кассационную инстанцию. Решение нидерландского суда об отклонении апелляции крымских музеев и передача артефактов Украине на данный момент не конечное. В ведомстве выразили поддержку музеям региона, которые не могут уже несколько лет вернуть свои экспонаты.
Музейные коллекции неделимы и неотчуждаемы — это общеизвестное профессиональное правило. В Союзе музеев России напомнили, что в своё время эти экспонаты были найдены археологами именно на территории полуострова, откуда впоследствии и попали в музей. Они принадлежат именно тому учреждению культуры, в котором экспонировались изначально, — сообщили журналистам в ведомстве.
Участники спора — музеи Крыма и Украины — продолжат сражаться в суде за установление прав на коллекцию из двух тысяч уникальных золотых артефактов, аналогов которым нет в мире.
Передача скифских артефактов из крымских музеев Украине ставит под удар научные исследования и является серьёзным прецедентом для всего мирового сообщества, — заявила РБК Татьяна Умрихина, генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, который владел частью артефактов.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы рассмотрят варианты ответа России на решение Апелляционного суда «подарить» Украине принадлежащее Крыму «скифское золото».
В свою очередь депутат Госдумы Алексей Чепа заявил NEWS.ru, что решение Апелляционного суда Амстердама о принадлежности Украине золотой коллекции артефактов из крымских музеев является политическим. Россия будет всеми силами защищать интересы институтов Крыма. Сенатор от Крыма в Совфеде Сергей Цеков назвал решение суда возмутительным, подчеркнув, что Москва будет его опротестовывать.