Минкульт Крыма продолжит борьбу за «скифское золото»

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Телеведущий Владимир Познер в беседе с NEWS.ru высказался о скандале вокруг основателя «Агаты Кристи» Вадима Самойлова после его критики деятельности Ельцин Центра в Екатеринбурге, который, по мнению музыканта, занимается «либеральной тупорылой хернёй». Ведущий Первого канала предложил Самойлову выбрать новое, больше похожее на русское название для группы, переименовав её, например, в «Агафью».

Телеведущий Владимир Познер в беседе с NEWS.ru высказался о скандале вокруг основателя «Агаты Кристи» Вадима Самойлова после его критики деятельности Ельцин Центра в Екатеринбурге, который, по мнению музыканта, занимается «либеральной...