В Госдуме рассказали, что Россия попытается вернуть скифское золото в Крым

Решение Апелляционного суда Амстердама о принадлежности Украине золотой коллекции артефактов из крымских музеев является политическим. Россия будет всеми силами защищать интересы институтов Крыма, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. Сенатор от Крыма в Совфеде Сергей Цеков назвал решение суда возмутительным, подчеркнув, что Москва будет его опротестовывать.

Это в корне неправильно, считаю, что нужно отстаивать правоту, это (золотая коллекция артефактов. — NEWS.ru) принадлежит Крыму, надо сделать всё, чтобы достояние Крыма принадлежало полуострову. Чисто политическое решение. России нужно защищать интересы институтов Крыма. Надо это делать всеми силами, — сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Чепа.

В свою очередь Цеков назвал решение суда «возмутительным и неправовым». Он напомнил, что золотая коллекция артефактов — скифское золото — было найдено крымчанами и крымскими археологами, и должно быть возвращено.

Золотая коллекция почти из двух тысяч артефактов была вывезена из четырёх крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. Впоследствии нидерландский музей решил не возвращать коллекцию в Крым. Он ждал решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине.