Греческий генерал обвинил власти Украины в военном преступлении Генерал Христу: перенос властями Украины боевых действий в города — военное преступление

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские власти совершили военное преступление, перенеся боевые действия в населенные пункты, заявил в интервью РИА Новости генерал-майор ВВС Греции в отставке Павлос Христу. Он подчеркнул, что войны должны вестись только между армиями на открытом пространстве.

Украина со своей военной догмой перенесла войну в города, не выведя жителей. <...> Погибает мирное население. Это военное преступление, когда ты бомбишь и воюешь и держишь население посреди боев, когда ты устраиваешь военные базы в городе, в больницах. Это запрещено международными законами ведения войны. Президент Украины и руководство совершают преступление против народа с тысячами жертв среди мирного населения, — сказал генерал.

Он также отметил, что мировая общественность никак не реагировала на бомбежки украинской авиацией городов в течение восьми лет.

Ранее бывший посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что все руководство Украины должно быть осуждено за военные преступления и гибель мирных людей. По его мнению, без трибунала не обойтись, а в его основу должно лечь целенаправленное нарушение Киевом резолюции СБ ООН, закрепившей Минские соглашения.