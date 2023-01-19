Названа основа будущего военного трибунала по Украине Экс-посол Мирошник: нарушение Минских соглашений станет основой военного трибунала по Украине

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Власти Украины целенаправленно нарушали резолюцию СБ ООН, закрепившую Минские соглашения, что должно лечь в основу будущего военного трибунала, заявил «Народным Новостям» экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Дипломат считает, что все руководство Украины должно быть осуждено за военные преступления и гибель мирных людей. Мирошник убежден, что без трибунала уже не обойтись. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что доказательствами на этом процессе должны стать недавние высказывания о договоренностях со стороны экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и других западных лидеров.

Весь украинский режим должен быть подвергнут осуждению и конкретные люди должны будут понести ответственность. Мы не сможем обойтись без военного трибунала. На этом военном трибунале обязательно должны быть осуждены люди, которые совершили военные преступления, которые занимались истреблением населения. За совершенные и совершаемые ими злодеяния даже не предусматривается амнистия, — сообщил экс-посол ЛНР.

Дипломат обратил внимание, что Украина нарушала международное право еще задолго до начала СВО. Мирошник напомнил, что в Минских соглашениях был закреплен мирный путь завершения конфликта, но украинские власти сознательно игнорировали взятые обязательства и готовились к противостоянию.

Ранее секретарь СНБОУ Алексей Данилов заявил, что власти Украины заранее готовили людей к конфликту с РФ. По его словам, подготовка общества к этому «шла безумно».

Володин, в свою очередь, не исключил, что откровения западных лидеров о «Минске-2» представят в качестве доказательств на будущем военном трибунале по Украине.