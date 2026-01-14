Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 14:09

«Готовится большая история»: раскрыта тайна обвинений НАБУ против Тимошенко

Политолог Павлив: Тимошенко мешает США переформатировать ветви власти на Украине

Юлия Тимошенко, 2007 год Юлия Тимошенко, 2007 год Фото: Russian Look/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины против лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко связаны с попытками США переформатировать законодательную власть страны, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его словам, целью расследования является изменение баланса сил в парламенте и смена его руководства.

Почему Тимошенко предъявили обвинения? Готовится большая история с переформатированием парламента. Вероятно, она случится в конце февраля или марте. Будет смена президиума Рады и спикера. Пост лидера должен занять Давид Арахамия (руководитель фракции «Слуга народа». — NEWS.ru). Это человек США, агент АНБ и ЦРУ. Петр Порошенко (экс-президент Украины. — NEWS.ru) и Тимошенко контролируют депутатские фракции, без них не получится форматирование. Они начали торговаться, вставлять палки в колеса США, выпрашивать министерские портфели, посты заместителей. И, соответственно, их решили таким образом успокоить, — пояснил Павлив.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Запад мог инициировать расследование НАБУ против Тимошенко с целью смены власти на Украине. По его мнению, это свидетельствует о приближении выборов в стране. Он подчеркнул, что НАБУ действует выборочно.

НАБУ
Юлия Тимошенко
Украина
США
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поездки в зону СВО, четыре брака, ссоры с коллегами: как живет Олег Чернов
Нутрициолог обозначила распространенную ошибку при похудении
В Совфеде оценили планы ЕС по введению должности спецпосланника по России
В Сети появилось видео с Гуфом в зале суда
Шмыгаля назначили министром энергетики Украины
Путин 15 января примет верительные грамоты от иностранных послов
Стало известно, с кем сотрудничает Россия по делу о теракте в «Крокусе»
Скончался старейший артист Театра сатиры
«Идет зачистка»: экс-нардеп высказался об обвинениях НАБУ против Тимошенко
СК установил все этапы подготовки теракта в «Крокусе»
«Имеет ключевое значение»: Трамп объяснил интерес США к Гренландии
Пользователи «ВКонтакте» на праздниках посмотрели рекордный объем контента
«Готовит сюрприз»: синоптик Ильин раскрыл, что будет с погодой в январе
Россиянам объяснили, в каком случае могут заблокировать ИИ-контент
Адвокат ответил, что грозит доверенным лицам арестованного экс-мэра Сочи
Появились жуткие кадры последствий атаки БПЛА на Ростовскую область
«Выздоравливают как дети»: онколог об ударном лечении взрослых с раком
Стало известно, признал ли Гуф вину в грабеже
Дружба с Нагиевым, слухи об измене жены, театр: как живет Игорь Лифанов
Юрист объяснила порядок действий, когда болезнь совпала с отпуском
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.