«Готовится большая история»: раскрыта тайна обвинений НАБУ против Тимошенко

Обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины против лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко связаны с попытками США переформатировать законодательную власть страны, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его словам, целью расследования является изменение баланса сил в парламенте и смена его руководства.

Почему Тимошенко предъявили обвинения? Готовится большая история с переформатированием парламента. Вероятно, она случится в конце февраля или марте. Будет смена президиума Рады и спикера. Пост лидера должен занять Давид Арахамия (руководитель фракции «Слуга народа». — NEWS.ru). Это человек США, агент АНБ и ЦРУ. Петр Порошенко (экс-президент Украины. — NEWS.ru) и Тимошенко контролируют депутатские фракции, без них не получится форматирование. Они начали торговаться, вставлять палки в колеса США, выпрашивать министерские портфели, посты заместителей. И, соответственно, их решили таким образом успокоить, — пояснил Павлив.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Запад мог инициировать расследование НАБУ против Тимошенко с целью смены власти на Украине. По его мнению, это свидетельствует о приближении выборов в стране. Он подчеркнул, что НАБУ действует выборочно.