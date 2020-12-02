Глава Приднестровья заявил о стагнации в переговорах с Молдавией

https://static.news.ru/photo/9744b7e4-34a2-11eb-b452-fa163e074e61_660.jpg Вадим Красносельский Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Руководитель непризнанной республики Приднестровье Вадим Красносельский рассказал о стагнации в переговорах с Молдавией на всех уровнях, включая межправительственный диалог. Об этом политик заявил 2 декабря во время встречи с послом Великобритании в Молдавии Стивеном Фишером.

Формат [«5+2»] не собирается, рабочие группы простаивают, ранее взятые Кишинёвом обязательства не исполняются. Диалог дополнительно осложнён электоральными процессами в Молдове и фактором пандемии. Но последовательная работа в рамках актуальной переговорной повестки не должна прекращаться ни при каких обстоятельствах, — цитирует лидера официальный сайт президента ПМР.

Формат «5+2» подразумевает участие в процессе урегулирования: Молдавии, Приднестровья, ОБСЕ, России, Украины, а также наблюдателей от Вашингтона и Евросоюза. Последняя встреча в таком составе была организована в октябре 2019-го в Братиславе, однако её участники не смогли согласовать и подписать итоговый документ.

Красносельский также оценил призыв избранного президента Молдавии Майи Санду заменить российских миротворцев гражданскими наблюдателями под эгидой ОБСЕ. По его словам, в Кишинёве предприняли очередную попытку поднять искусственную проблему «вывода войск».

Ранее NEWS.ru сообщал, что причины, по которым в Кишинёве постоянно поднимают тему присутствия войск РФ в Приднестровье и возможного переформатирования миротворческой операции, непонятны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат добавила, что российская оперативная группа выполняет"абсолютно чёткие" цели, имеющие правовую основу.