Глава Минобороны Чехии обвинила ООН в «поддержке террористов» Чернохова: Чехии незачем оставаться в «поддерживающей террористов» ООН

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Яна Чернохова

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова раскритиковала в Twitter (Х) ООН за принятую Генассамблеей резолюцию по ситуации на Ближнем Востоке и обвинила всемирную организацию в «поддержке террористов». Она заявила, что Чехии следует прекратить свое членство в ООН.

Только 14 стран, в том числе и наша, ясно и понятно выступили против беспрецедентного теракта, совершенного террористами ХАМАС! Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов, и которая не уважает основополагающее право [стран] на самооборону. Выйдем [из нее]! — написала министр.

Чернохова добавила, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к гибели множества мирных жителей Израиля. Атаку палестинского движения ХАМАС она сравнила с терактами 9 сентября 2001 года в США, совершенными «Аль-Каидой» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку накануне, в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии. Документ был разработан группой арабских стран и внесен на рассмотрение Иорданией. Он включает в себя 14 пунктов и призывает к немедленному гуманитарному перемирию.

За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, Китай, Турция, ОАЭ, а также ряд европейских государств. Против выступили 14 стран, среди них США, Израиль, Чехия и Австрия. Перед этим ГА ООН отклонила поправку Канады о включении в текст проекта резолюции пункта с осуждением атаки ХАМАС на Израиль.