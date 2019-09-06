Маргот Вальстрём Маргот Вальстрём Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём захотела уйти в отставку. О своём решении она проинформировала премьер-министра страны Стефена Лёвена.

Пост главы шведского МИДа Вальстрём занимает с 2014 года. По её словам, причиной отставки являются семейные обстоятельства.

Я делаю это, потому что хочу больше общаться с мужем, детьми и внуками, — рассказала министр в интервью Dagens Nyheter.

Вальстрём напомнила, что «никто не молодеет», и пояснила, что достаточно долгое время так или иначе жила отдельно от родственников.

Ранее News.ru писал, что в отставку с министерского поста ушёл младший брат британского премьера Бориса Джонсона Джо. Политик заявил, что ему надоело разрываться между верностью семье и национальными интересами.

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