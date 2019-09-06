Я делаю это, потому что хочу больше общаться с мужем, детьми и внуками, — рассказала министр в интервью Dagens Nyheter.
Вальстрём напомнила, что «никто не молодеет», и пояснила, что достаточно долгое время так или иначе жила отдельно от родственников.
The time has come for me to spend more time with my husband, my children and my grandchildren. I have notified the Prime Minister of my wish to leave the government and my post as Minister for Foreign Affairs.
Ранее News.ru писал, что в отставку с министерского поста ушёл младший брат британского премьера Бориса Джонсона Джо. Политик заявил, что ему надоело разрываться между верностью семье и национальными интересами.