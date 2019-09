Пост главы шведского МИДа Вальстрём занимает с 2014 года. По её словам, причиной отставки являются семейные обстоятельства.

Вальстрём напомнила, что «никто не молодеет», и пояснила, что достаточно долгое время так или иначе жила отдельно от родственников.

The time has come for me to spend more time with my husband, my children and my grandchildren. I have notified the Prime Minister of my wish to leave the government and my post as Minister for Foreign Affairs.