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Неапольский суд на заседании по делу задержанного по запросу США гражданина РФ Александра Коршунова обсуждал процедурные вопросы и не принимал решений по существу.

Об этом РИА Новости рассказал представитель российского посольства в Италии. Дипломат уточнил, что об экстрадиции задержанного в США речи на заседании не шло. Директор по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации...