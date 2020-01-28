https://static.news.ru/photo/6db22f36-4206-11ea-8c86-fa163e074e61_660.jpg Доминик Рааб Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон и его международные партнёры введением санкций против ещё семерых человек дали понять Москве неприемлемость присоединения Крыма к России.

По его словам, Соединённое Королевство всегда активно поддерживало ограничительные меры по отношению к РФ. Страна продолжит активно участвовать в санкционной политике после выхода из Европейского союза, передаёт РИА Новости.

Великобритания и наши международные партнеры коллективно дали понять России, что мы не принимаем и не примем незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Через поддержание санкций мы заставим серьёзно заплатить тех, кто пытается инкорпорировать Крым и Севастополь в состав России, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, 28 января ЕС внёс ещё семь фамилий в санкционный список по Украине из-за выборов в Крыму. Среди них — врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк. В списке значатся председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, депутат Совета Федерации от Крыма Екатерина Албатаева, а также главы избирательных комиссий Крыма и Севастополя.

В документе отмечается, что им запрещён въезд в Евросоюз из-за местных выборов 8 сентября 2019 года в Крыму. Евросоюз продолжает считать территорию полуострова «нелегально аннексированной».