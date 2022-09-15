Глава ЛНР Пасечник назвал приоритет республики в связи с референдумом Глава ЛНР Пасечник: для республики важен факт вхождения в состав России, а не статус

Фото: lug-info.com

Леонид Пасечник

Статус Луганской Народной Республики в случае ее вхождения в состав России важен меньше, нежели сам факт ее принятия, заявил на церемонии вручения наград «Герой ЛНР» глава частично признанной республики Леонид Пасечник. По его словам, которые приводит ТАСС, у ЛНР будет свой представитель в Москве независимо от того, останется ли она республикой или будет признана областью по итогам референдума.

Основная задача — победить и стать частью Российской Федерации. <...> А уж кем мы там будем, мне кажется, это не очень важно, важно, чтобы мы были вместе, — сказал Пасечник.

1 сентября стало известно, что в Кремле планируют провести референдумы в Донбассе и на подконтрольных РФ территориях Украины до конца осени. Отмечалось, что власти исходят из двух перспектив организации референдумов: «близкой и отдаленной». Первая подразумевает, что они пройдут в сентябре, вторая — в ноябре.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин 2 сентября прокомментировал разговоры о сроках проведения референдума. По его словам, информация о том, что референдумы пройдут 4 ноября, требует проверок. Карасин сообщил, что видел пост об этом и «принял его к сведению», но подтвердить или опровергнуть сообщение не может.