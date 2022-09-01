В Кремле обсудили проведение референдумов в ЛДНР до конца осени РБК: в Кремле рассчитывают провести референдумы в ЛДНР до конца осени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле планируют провести референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях до конца осени, сообщает РБК со ссылкой на пять источников из президентских кругов. По данным издания, российская власть исходит из двух перспектив организации референдумов: «близкой и отдаленной». Первая подразумевает, что они пройдут в сентябре, вторая — в ноябре.

Спикер издания указал на условную дату в качестве точки отсчета, обозначив ее 11 сентября (Единый день голосования в России) и заканчивая примерно 4-7 сентября. По его словам, согласно одному варианту организации референдумов, предполагается проведение их сначала в ЛНР и ДНР, а после на остальных подконтрольных территориях.

Представители российской политической верхушки предполагают, что провести референдумы в сентябре, скорее всего, не удастся. В настоящее время, как сообщают они, рассматривается вариант проведения референдумов в октябре-ноябре.

Но все это не более, чем предварительные прикидки, поскольку решение по-прежнему будет зависеть «от ситуации на фронтах», — говорится в тексте статьи.

Одна из важных причин, почему сценарий с проведением референдумов в сентябре не состоится, заключается в том, что ВС РФ на текущий момент не вышли на административные границы Донецкой области, пишет газета. По мнению спикеров издания, проводить референдумы без ДНР было бы странно, ввиду первоначальной цели СВО, которая заключается в необходимости защиты жителей ЛДНР.

Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что большая часть жителей Донбасса, Херсона и Запорожья хочет присоединения к России. По его словам, проведение референдума абсолютно легитимно и Россия с уважением отнесется к любому решению жителей этих земель.