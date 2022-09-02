«Требует проверок»: Совфед о возможной дате проведения референдумов в ЛДНР Сенатор Карасин: информация о дате проведения референдумов в ЛДНР требует проверок

Фото: Совет Федерации

Григорий Карасин

Информация о том, что датой проведения референдумов о присоединении к России ЛНР и ДНР, а также других подконтрольных территорий, является 4 ноября, требует проверок, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с RTVI он отметил, что видел пост об этом и «принял его к сведению», но подтвердить или опровергнуть сообщение не может.

Это сообщение пока висит, но не могу сказать ничего более подробного, детального и категоричного. Такого рода информация требует проверок, комментировать здесь больше нечего, — высказался сенатор.

Член комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров отметил, что впервые слышит об этой информации. Сенатор от Крыма Сергей Цеков тоже признался, что он не в курсе о новой возможной дате проведения референдума. Еще один депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что ничего об этом не знает и в принципе за этим не следит.

О том, что в Кремле планируют провести референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях до конца осени, сообщили РБК источники в президентских кругах. Согласно данным издания, российская власть исходит из двух перспектив организации референдумов: «близкой и отдаленной». Первая подразумевает, что они пройдут в сентябре, вторая — в ноябре.