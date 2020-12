Глава Еврокомиссии: пандемия далека от завершения

По её словам, для прекращения распространения вируса требуется привить до 70% населения. В своём Twitter политик признала эту задачу «огромной» и призвала европейские страны вместе начать вакцинацию в один и тот же день.

Глава ЕК добавила, что организация имеет самый большой портфель вакцин от коронавируса. Препаратов достаточно для всех в Европе и поддержки европейских соседей и партнёров по всему миру.