Глава Еврокомиссии: пандемия далека от завершения

https://static.news.ru/photo/66ba2634-3fa8-11eb-9c4c-fa163e074e61_660.jpg Урсула фон дер Ляйен Фото: Xinhua/Global Look Press

Пандемия коронавируса продлится ещё долго, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Пандемия далека от завершения, — сказала она в видеообращении.

По её словам, для прекращения распространения вируса требуется привить до 70% населения. В своём Twitter политик признала эту задачу «огромной» и призвала европейские страны вместе начать вакцинацию в один и тот же день.

Поскольку мы были объединены пандемией, мы выйдем из неё вместе и объединёнными, — отметила она.

Глава ЕК добавила, что организация имеет самый большой портфель вакцин от коронавируса. Препаратов достаточно для всех в Европе и поддержки европейских соседей и партнёров по всему миру.

The @EU_Commission has the broadest portfolio of vaccines.



We bought enough doses for everyone in Europe and we will be able to support our neighbours & partners around the world through #COVAX , so that no one is left behind



My address @Europarl_EN https://t.co/gNgazPNy0q — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 16, 2020

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что первую вакцину от COVID-19 одобрят в Евросоюзе в течение недели. По её словам, «первые жители ЕС пройдут вакцинацию до конца 2020 года».

Накануне профессор-иммунолог Полина Степенская заявила, что угрозу заболевания COVID-19 повышает пренебрежение вторым этапом двухфазной вакцинации от недуга. По словам заведующей отделением в иерусалимской клинике Хадасса, это уменьшит и коллективный иммунитет. Эксперт считает, что многолетний опыт вакцинирования позволяет надеяться на сознательность граждан и они придут на прививку второй раз. Она не думает, что «можно людей силой заставить это делать».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок, писал NEWS.ru.