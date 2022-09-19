Германия поставит Украине РСЗО Mars II и бронемашины Dingo Минобороны Германии заявило о поставке Украине двух РСЗО Mars II и 50 бронемашин Dingo

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Минобороны ФРГ объявило о намерении сдержать свое обещание и поставить Киеву еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II и 50 бронемашин Dingo. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter. Отмечается, что обучение украинских военных обращению с техникой стартует в конце сентября в Германии.

Мы держим свое обещание. На Украину будет поставлено еще две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 Dingo, — говорится в сообщении.

О намерении поставить на Украину РСЗО Mars II также заявляла министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

Ранее Ламбрехт сообщила, что у ФРГ нет планов по единоличной отправке боевых машин на Украину. По ее словам, никто из немецких партнеров не отправлял Киеву танки западного образца.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок танков Киеву «из-за нацистского прошлого». Он отметил, что, несмотря на успехи ВСУ, еще слишком рано говорить о скором завершении конфликта на Украине. Глава государства в очередной раз обратился к западным партнерам с призывом начать поставки тяжелого вооружения.